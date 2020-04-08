АПЛ опровергла информацию о досрочном завершении сезона
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Английская премьер-лига (АПЛ) опровергла информацию о досрочном завершении сезона, сообщает британская газета The Independent со ссылкой на пресс-службу Лиги.
С таким заявлением выступил ранее технический директор итальянского «Удинезе» Пьерпаоло Марино. Владельцем клуба является итальянский бизнесмен Джампаоло Поццо, его сын Джино Поццо владеет английским «Уотфордом».
В АПЛ такую информацию не подтвердили. Лига была остановлена 13 марта из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что форвард «Ливерпуля» высказался о вероятном досрочном завершении сезона АПЛ.