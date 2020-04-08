Фигуристка Константинова рассказала о времяпрепровождении на карантине
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Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о своем времяпрепровождении на карантине. Об этом сообщает «Чемпионат».
По ее словам, режим самоизоляции не изменил количество тренировок, проводимых за день.
«Я в данный момент нахожусь на даче, занимаюсь по три раза в день. Я даже боюсь выходить за ворота, становится реально страшно. Хочется побыстрее куда-то выйти, но понимаю, что все серьезно, поэтому засовываю свои хотелки куда подальше», — сказала Константинова.
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