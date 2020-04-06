Хабиб Нурмагомедов сохранит за собой чемпионский титул UFC

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Американский боец Джастин Гэтжи сразится со своим соотечественником Тони Фергюсоном в главном поединке очередного номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу промоушена.

Бойцы поспорят за титул временного чемпиона легкого дивизиона UFC. Таким образом, российский боец Хабиб Нурмагомедов, которому принадлежит чемпионский пояс в данной весовой категории, сохранит титул за собой.

Именно Нурмагомедов должен был встретиться с Фергюсоном на UFC 249. Турнир запланирован на 18 апреля. Соревнования должны были пройти в Нью-Йорке, однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 локация турнира была изменена и на данный момент не определена.

Бой Нурмагомедов — Фергюсон отменяется уже пятый раз за всю историю противостояния. Впервые соперники должны были сойтись в октагоне еще в декабре 2015 года, однако российский боец снялся с поединка из-за травмы. В апреле 2016 года бой был перенесен уже по причине проблем со здоровьем у Фергюсона. В 2017 году перед церемонией взвешивания с боя сошел вновь Нурмагомедов, которого экстренно госпитализировали вследствие резкой весогонки. В 2018 году Фергюсон повредил крестообразные связки колена и также не смог выйти на бой. В 2020 году об отмене поединка сообщил Нурмагомедов, который на данный момент не может покинуть территорию России из-за закрытых границ страны.

В своей карьере Хабиб Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках. На счету Тони Фергюсона 25 побед при трех поражениях.