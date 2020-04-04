Отец Хабиба оценил состояние сына в $100 млн

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Отец и тренер российского бойца, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов оценил состояние своего сына, передает Sportbox.

18 апреля Нурмагомедов должен был провести поединок с Тони Фергюсоном, однако отменил его из-за пандемии коронавируса. Бой между спортсменами срывается в пятый раз.

«Это реально. Да, где-то в районе 100 миллионов долларов», — заявил Нурмагомедов-старший в интервью Игорь Рыбакову.

Ранее Нурмагомедов заявил, что Макгрегор всегда будет вторым номером.