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В Курской области отменили опасность атаки дронов

Старовойт сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в Курской области

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Inna Varenytsia/Reuters

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), объявленную на территории Курской области, отменили спустя 52 минуты. О том, что угроза миновала, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт.

«Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — сообщил глава субъекта.

Соответствующий пост был опубликован в 15:25 мск. При этом особый режим в регионе начал действовать в 14:33 мск.

Утром 1 мая министерство обороны РФ сообщило, что ночью в четырех российских регионах сбили несколько украинских дронов. Всего системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть летательных аппаратов.

В частности, в Курской и Белгородской областях ликвидировали по одному БПЛА. Еще один беспилотник засекли в воздушном пространстве Рязанской области, а оставшиеся три — сбили в небе над Воронежской областью.

Накануне бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи дрона сбросили боеприпас на жилой дом в курском селе Николаево-Дарьино. После этого в здании, где находился один мужчина, начался пожар.

Ранее три домовладения в Курской области получили урон в результате атаки украинского БПЛА.

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