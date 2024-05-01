Полицейские применили дубинки и перцовый газ против демонстрантов в Штутгарте в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе ФРГ. Об этом полиция города сообщила в своем аккаунте в соцсети X.

«Демонстрация в центре города была остановлена. Имели место нарушения условий (ее проведения. — «Газета.Ru»). Дело дошло до нападений на наших коллег, которые в этой связи применили перцовый газ и дубинки», — поделились в полиции.

В Германии в целом ряде городов проходят традиционные первомайские демонстрации.

До этого турецкий телеканал NTV сообщал, что против участников первомайских акций в Стамбуле полиция применила слезоточивый газ.

1 мая на площади Таксим в центре Стамбула и прилегающих к ней улицах действуют строгие меры безопасности: проезд и проход запрещены и перекрыты железными ограждениями. 1 мая в Стамбуле стартовали первомайские демонстрации.

Ранее CNN сообщал, что во время протестов в Колумбийском университете в Нью-Йорке 30 апреля были арестованы 230 человек.