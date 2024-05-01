Начата процедура отстранения спикера палаты представителей США Джонсона

Двое однопартийцев спикера палаты представителей США члена Республиканской партии Майка Джонсона объявили о запуске процедуры его отстранения от должности. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом инициаторы попытки смещения Джонсона Марджори Тейлор-Грин и Томас Мэсси — объявили на пресс-конференции на Капитолийском холме.

«Так что на следующей неделе я собираюсь дать ход этому ходатайству об отстранении (Джонсона от должности, — «Газета.Ru»)», — заявила Тейлор-Грин.

До этого Майк Джонсон заявлял, что в Соединенных Штатах могут привлечь бойцов Национальной гвардии для разгона студенческих демонстраций в поддержку Палестины. Позднее Джонсон в своем аккаунте в социальной сети X упрекнул президента США Джо Байдена в том, что он боится противостоять студенческим протестам в Нью-Йорке. Он добавил, что Байден просто боится посмотреть проблеме в глаза.

Ранее палестинские беженцы поблагодарили американских студентов за поддержку.