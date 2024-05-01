Во Франции вынесли приговор мужчине, который собирался свергнуть президента Макрона

Во Франции к условному сроку приговорили мужчину, который хотел силой свергнуть Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Le Parisien.

51-летний мужчина из Беарна сблизился с движением желтых жилетов и планировал отправиться в Париж с оружием в руках, чтобы сместить президента Республики Эммануэля Макрона. Эта идея появилась у него во время ужесточения мер государственного регулирования из-за COVID-19. О своих планах он рассказал членам стрелкового клуба, в котором состоял, позднее один из них сообщил о намерении мужчины жандармам. В ходе обыска у него в доме обнаружили более 5 тыс. патронов и оружие нескольких калибров.

На суде фигурант признался, что преступные идеи у него возникли из-за долгой изоляции, во время которой он вынужденно проводил дни в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Его признали виновным и приговорили к 10 месяцам лишения свободы условно и пятилетнему запрету на владение оружием за «провоцирование людей на вооруженный мятеж против действующей власти».

Ранее женщина была арестована за оскорбление президента Франции в социальных сетях.