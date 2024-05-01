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Консерваторы в США считают, что Зеленский переоценивает помощь США

American Conservative: Зеленский ошибся при оценке пакета помощи от США

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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский очень сильно ошибся при оценке пакета помощи от Соединенных Штатов, рассчитывая на то, что вливания в продолжение конфликта на $61 млрд могут коренным образом изменить ситуацию. Об этом пишет издание American Conservative.

Таким образом издание прокомментировало слова Зеленского в интервью телеканалу NBC насчет того, что после получения помощи у Украины якобы появился шанс на победу.

«Этого, очевидно, недостаточно для долгосрочных обязательств», — считает издание.

AC приводит информацию Бюджетного управления Конгресса, который подсчитал, что расходы на украинскую оборону для американского бюджета останутся выше, чем ожидалось. Причем, как считают в управлении, не только в этом году, но и по крайней мере до конца десятилетия.

До этого в Германии радикалы подожгли дачу главы военного концерна Rheinmetall.

Ранее в Германии заявили о троекратном росте числа правых экстремистов.

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