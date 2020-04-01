В Госдуме усомнились в возможности возобновления РПЛ раньше лета
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Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Игорь Лебедев усомнился в возможности возобновления матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) раньше лета. Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, пандемия развивается катастрофическими темпами, что не дает возможности провести 22-й тур чемпионата России в апреле или мае.
Также чиновник отметил, что и другие европейские лиги не смогут возобновиться весной нынешнего года.
Ранее сообщалось, что бывший президент «Марселя» Пап Диуф стал жертвой коронавирусной инфекции.