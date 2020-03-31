Петр Ян предположил, что Хабиб уже не хочет лететь в США

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян высказался о возможной отмене боя Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном, передает «Чемпионат».

Спортсмен отметил, что россиянин сам может не хотеть отправляться в США.

«Насколько я знаю, сейчас улететь из России в Штаты можно. «Аэрофлот» объявил, что самолеты есть, можно улететь без проблем. Думаю, что Хабиб уже не хочет лететь в США. Вероятность того, что бой проведут в США, есть. Так что если они захотят драться, то полетят, если нет, то нет.

Почему Нурмагомедов может не захотеть? Перелеты дадут усталость, часовые пояса. Но время еще есть: я, например, в США улетал за 10-12 дней до боя. По высказываниям Хабиба и его отца я вижу, что они хотели затянуть бой в Россию. Но в США отлажена вся система, платные ТВ-трансляции — UFC это не особо интересно. Полагаю, время улететь есть, еще посмотрим. В любом случае, это крайне интересная ситуация», — заявил россиянин в интервью FightSpace.

Стоит отметить, что изначально поединок был запланирован на 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке, однако атлетическая комиссия штата запретила проводить спортивные мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. 30 марта Нурмагомедов заявил, что не может покинуть Россию из-за временного закрытия границ, а UFC ищет Фергюсону другого оппонента.

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