Овечкин рассказал о создании запасов на время карантина
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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о создании запасов продуктов на время карантина из-за пандемии коронавируса в США, передает «Российская газета».
Хоккеист отметил, что заранее сделал запас, и теперь вместе с семьей старается не выходит из дома. Он добавил, что беременность его супруги накладывает дополнительную ответственность.
«Мы позаботились о создании приличного запаса всего необходимого заранее. Так что лишний раз в супермаркет ездить не надо — все есть», — заявил он.
Ранее Овечкин рассказал, как проводит время в условиях карантина.