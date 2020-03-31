Экс-игрок «Зенита» Халк успел вернуться в Китай за 10 минут до закрытия границы

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Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк и полузащитник Оскар успели вернуться в Китай всего за несколько минут до закрытия границы, сообщает Sport24.

По информации китайских СМИ, футболисты пересекли границу за десять минут до того, как ее закрыли. Китайские власти до этого приняли решение ограничить въезд в страну из-за пандемии коронавируса.

Стоит отметить, что именно в китайском городе Ухане началась вспышка заболевания, однако недавно власти страны объявили о том, что им удалось справиться с пандемией.

Ранее сообщалось, что фанаты выбрали лучшего игрока «Зенита» в марте.