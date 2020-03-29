Роналду с семьей нарушил условия карантина
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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду нарушил условия карантина на Мадейре, введенный в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает Sportfinding.
Футболист вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес и двумя детьми совершил прогулку по городу Фуншал.
Вспышка заболевания была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 32 тыс. человек, 146 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 683 тыс. Эпицентром пандемии в Европе стала Италия, где умерли более десяти тысяч человек.