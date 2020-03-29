Аршавин: Кокорин и Мамаев лучше всех адаптированы к тренировкам дома

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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о тренировках дома во время карантина из-за пандемии коронавируса.

«Мне кажется, лучше всего к таким условиям сейчас адаптированы Александр Кокорин и Павел Мамаев. Когда долго находишься в замкнутом пространстве», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев были арестованы по делу о двух драках, произошедших в центре Москвы. В сентябре 2019-го они покинули колонию общего режима по условно-досрочному освобождению.

Вспышка заболевания была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 32 тыс. человек, 146 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 683 тыс. В России зафиксировали 1534 случая заражения.

Ранее главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков ответил на обвинение в нарушении карантина.