ЦСКА продолжит тренировки в домашних условиях до 7 апреля
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Московский ЦСКА продолжит тренировки в домашних условиях до 7 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как заявил старший тренер армейского клуба Сергей Овчинников, футболисты регулярно высылают тренерскому штабу видеозаписи своих домашних занятий на карантине.
Также Овчинников заявил, что все легионеры, выступающий в составе красно-синих, в настоящее время находятся в Москве.
Ранее сообщалось, что бывший игрок московского «Спартака» Клементе Родригес поделился воспоминаниями о совместном выступлении за столичный клуб вместе с форвардом Артемом Дзюбой, который в настоящее время защищает цвета петербургского «Зенита».