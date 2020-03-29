<img src="//img.gazeta.ru/files3/257/12989257/upload-RIAN_6188030.HR-pic905-895x505-33220.jpg">

Московский ЦСКА продолжит тренировки в домашних условиях до 7 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как заявил старший тренер армейского клуба Сергей Овчинников, футболисты регулярно высылают тренерскому штабу видеозаписи своих домашних занятий на карантине.

Также Овчинников заявил, что все легионеры, выступающий в составе красно-синих, в настоящее время находятся в Москве.

Ранее сообщалось, что бывший игрок московского «Спартака» Клементе Родригес поделился воспоминаниями о совместном выступлении за столичный клуб вместе с форвардом Артемом Дзюбой, который в настоящее время защищает цвета петербургского «Зенита».