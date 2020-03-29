Экс-игрок «Спартака»: Дзюбу никто не воспринимал всерьез
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Бывший игрок московского «Спартака» Клементе Родригес поделился воспоминаниями о совместном выступлении за столичный клуб вместе с форвардом Артемом Дзюбой, который в настоящее время защищает цвета петербургского «Зенита». Об этом сообщает Futbol Bajo Cero.
По его словам, на старте своей карьеры Дзюба не был качественный футболистом.
«Я не воспринимал Артема как какого-то сильного игрока. Когда я был на тренировках, то возникал логичный вопрос: «Что этот парень тут делает?»
Но со временем все изменилось», — сказал Родригес.
Ранее сообщалось, что чемпион Европы 2008 года в составе сборной Испании Жоан Капдевила объяснил причины провала московского ЦСКА в нынешнем сезоне Лиги Европы.