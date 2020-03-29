Чемпион Европы в составе сборной Испании Капдевила дал совет Смолову

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Чемпион Европы 2008 года в составе сборной Испании Жоан Капдевила дал совет нападающему сборной России Федору Смолову, который в настоящее время выступает в «Сельте». Об этом сообщают «Известия».

По словам именитого игрока, россиянину необходимо не останавливаться в развитии и продолжать прогрессировать.

«Смолов запомнился фантастическим голом в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». Он сыграл в этой игре великолепно, но это не повод расслабляться», — сказал Капдевила.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес восхитился игрой вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа.