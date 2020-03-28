Стало известно вероятное время возобновления чемпионата России

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Розыгрыш чемпионата России может быть возобновлен в июле 2020 года, сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, 23-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет во второй половине месяца. Отмечается, что следующий сезон начнется в сентябре. При этом клубам придется играть по две встречи в неделю.

Сезон РПЛ был приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

Вспышка заболевания была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 29 тыс. человек, 139 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 645 тыс. В России зафиксировали 1264 случая заражения.

Ранее полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков заявил, что многие футболисты хотят досрочно прекратить сезон.