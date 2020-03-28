Причиной возгорания возле «Ростов Арены» мог стать поджог
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Причиной возгорания камыша возле «Ростов Арены» мог стать поджог, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«По предварительным данным, причиной пожара стал умышленный поджог, на который указывает пять очагов горения», — сообщил источник.
Возгорание произошло на улице Чемордачка. Площадь пожара возле «Ростов Арены» достигла 25 гектаров. Из-за сильного ветра локализовать его полностью пока не удается. Для тушения огня задействованы вертолет Ми-8 и пожарный поезд, а также 144 человека и 50 единиц техники МЧС.
Ранее сообщалось, что при тушении огня погиб пожарный.