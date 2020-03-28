Глушаков прокомментировал работу Тедеско на посту тренера «Спартака»

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Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков оценил работу немецкого специалиста Доменико Тедеско на посту главного тренера столичного «Спартака». Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, новый наставник красно-белых имеет свое видение футбола и методы работы.

Также бывший капитан красно-белых заявил, что в условиях длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса, тренерскому штабу «Спартака» трудно внедрять свои идеи и выполнять составленный заранее план.

Ранее сообщалось, что главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфенов высказался о влиянии коронавирусной инфекции на команду.