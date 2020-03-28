Глушаков прокомментировал работу Тедеско на посту тренера «Спартака»
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков оценил работу немецкого специалиста Доменико Тедеско на посту главного тренера столичного «Спартака». Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, новый наставник красно-белых имеет свое видение футбола и методы работы.
Также бывший капитан красно-белых заявил, что в условиях длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса, тренерскому штабу «Спартака» трудно внедрять свои идеи и выполнять составленный заранее план.
Ранее сообщалось, что главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфенов высказался о влиянии коронавирусной инфекции на команду.