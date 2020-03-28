Экс-капитан «Спартака» поделился народными способами укрепления иммунитета
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков поделился народными способами укрепления иммунитета на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, ситуация в мире становится более напряженной, поэтому необходимо бережнее относиться к своему здоровью.
«Государства в данный момент стараются снизить количество заболевших, обстановка накаляется. Не стоит пренебрегать проверенными методами — луком и чесноком. Это укрепляет иммунитет», — сказал Глушаков.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Джоржиньо Вейналдум назвал имя самого трудного оппонента в карьере.