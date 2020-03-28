Экс-капитан «Спартака» поделился народными способами укрепления иммунитета

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Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков поделился народными способами укрепления иммунитета на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, ситуация в мире становится более напряженной, поэтому необходимо бережнее относиться к своему здоровью.

«Государства в данный момент стараются снизить количество заболевших, обстановка накаляется. Не стоит пренебрегать проверенными методами — луком и чесноком. Это укрепляет иммунитет», — сказал Глушаков.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Джоржиньо Вейналдум назвал имя самого трудного оппонента в карьере.