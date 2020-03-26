Кубок России по гребле на байдарках и каноэ перенесен из-за коронавируса
Кубок России по гребле на байдарках и каноэ перенесен из-за коронавируса, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.
«Мы призываем соблюдать спокойствие. Выполняйте все предписания ответственных организаций с тем, чтобы сохранить свое здоровье. После пандемии можно продолжить тренировочный и соревновательный процесс», — отмечается в заявлении.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 21 тысяч человек, 114 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 471 тыс.
Ранее сообщалось о том, что чемпионат Италии по футболу может быть доигран летом.