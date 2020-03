Уимблдон может быть отменен из-за коронавируса

Организаторы Уимблдона рассматривают вариант с отменой турнира из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Sport24.

Как утверждается в официальном заявлении, на следующей неделе будет проведено экстренное заседание, по итогам которого будет принято решение о проведении турнира. Соревнования должны пройти с 29 июня по 12 июля.

«Продолжаем детальную оценку всех сценариев проведения Уимблдона-2020, включая перенос и отмену соревнований из-за коронавируса. На следующую неделю запланировано экстренное заседание Главного совета Всеанглийского теннисного клуба, мы тесно общаемся с Всеанглийской теннисной ассоциацией, а также с ATP, WTA, ITF и другими «Большими шлемами». Подготовка к турниру должна начаться в конце апреля. Перенос повлечет немалый риск и трудности. Вариант с матчами без зрителей исключен. По совету правительства в настоящее время закрыт ряд площадок Всеанглийского теннисного клуба, все работы на кортах сведены до минимума, необходимого для обеспечения качества травяного покрытия и безопасности на этих площадках», — сообщает пресс-служба турнира.

Ранее организаторы Уимблдона утверждали, что не намерены менять сроки проведения соревнований.

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зафиксирован в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, количество заболевших по всему миру превышает 425,5 тысяч людей, а из-за инфекции 19392 человека скончались.

The AELTC is continuing a detailed evaluation of all scenarios for The Championships 2020, including postponement and cancellation, as a result of the COVID-19 outbreak.https://t.co/BjlPiyuTtf