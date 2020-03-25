«Зенит» взыскал 687 тысяч рублей с выбежавшего на поле фаната

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Петербургский «Зенит» взыскал 687 тыс. рублей с болельщика Ары Саакяна, выбежавшего на поле во время матча 1/16 финала Лиги Европы против стамбульского «Фенербахче» (3:1) 21 февраля 2019 года, сообщает ТАСС.

Боровичский районный суд Новгородской области принял решение взыскать с фаната 687 706 рублей.

Из-за действий Саакяна «Зенит» был оштрафован Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на €10 тыс. Также фанат должен выплатить сумму судебной пошлины в размере 10 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что фанат «Ливерпуля» вернулся в Ирландию спустя два года после матча.