Мужчина с разбитым сердцем лопатой расколотил окна в доме бывшей возлюбленной

В Калязине бывший сожитель разбил несколько окон в доме бывшей сожительницы, причиной погрома стала ревность. Об этом сообщает УМВД Тверской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 33-летняя местная жительница. Она заявила, что её бывший сожитель разбил три стеклопакета в ее доме. 36-летнего подозреваемого задержали, мужчина признался в содеянном, объяснив, что окна разбил лопатой на почве ревности.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

