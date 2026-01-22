Размер шрифта
Мужчина с разбитым сердцем лопатой расколотил окна в доме бывшей возлюбленной

В Тверской области мужчина разбил окна в доме бывшей возлюбленной
В Калязине бывший сожитель разбил несколько окон в доме бывшей сожительницы, причиной погрома стала ревность. Об этом сообщает УМВД Тверской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 33-летняя местная жительница. Она заявила, что её бывший сожитель разбил три стеклопакета в ее доме. 36-летнего подозреваемого задержали, мужчина признался в содеянном, объяснив, что окна разбил лопатой на почве ревности.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

До этого на Камчатке осудили мужчину, который из ревности причинил вред подруге и ее псу. Мужчина из ревности избил 32-летнюю сожительницу, нанеся ей не менее 20 ударов кулаками, а затем связал женщину скотчем, изрезал ее ножом и совершил развратные действия. Незадолго до этого он засунул ее пса по кличке Эш в стиральную машину и включил режим стирки.

Ранее в Ульяновской области пьяный мужчина из ревности забил сожительницу.

