Трамп рассчитывает посетить Олимпиаду в 2021 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что приедет на летние Олимпийские игры в Токио, которые пройдут в 2021 году из-за коронавируса.

«Поздравляю премьер-министра Японии Синдзо Абэ и Международный олимпийский комитет (МОК) с очень мудрым решением перенести Игры на 2021 год. Это будет большой успех. Рассчитываю быть там!» — написал Трамп в Twitter.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 19 тыс. человек, 112 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 440 тыс.

Ранее бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о решении МОК перенести Игры-2020 в Токио на 2021.

Congratulations to Prime Minister Abe of Japan, and the IOC, on their very wise decision to present the Olympics in 2021. It will be a great success, and I look forward to being there!