Тренер «Фламенго» пожелал журналистам заразиться коронавирусом

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Тренер бразильского футбольного клуба «Фламенго» Жорже Жезус пожелал журналистам заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает As.

По информации источника, после выхода из аэропорта встречавшие его журналисты попытались задать несколько вопросов, однако при этом находились без средств защиты, в отличие от специалиста.

Стоит отметить, что работники прессы продолжили донимать тренера, несмотря на отказ общаться, после чего Жезус не сдержался и пожелал им самим заразиться коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин оценил мировую обстановку, связанную с распространением коронавирусной инфекции