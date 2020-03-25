Гавриков может заключить долгосрочный контракт с «Коламбусом»

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Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» и сборной России Владислав Гавриков может заключить долгосрочный контракт со своим коллективом. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, 24-летний хоккеист достойно проявил себя в команде и заслужил новый контракт от руководства клуба.

Напомним, что в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Гавриков набрал 18 очков в 69 матчах.

Ранее сообщалось, что бывший хоккеист московского ЦСКА Вадим Перескоков может покинуть швейцарскую «Лозанну» и вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).