Гавриков может заключить долгосрочный контракт с «Коламбусом»
close
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» и сборной России Владислав Гавриков может заключить долгосрочный контракт со своим коллективом. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, 24-летний хоккеист достойно проявил себя в команде и заслужил новый контракт от руководства клуба.
Напомним, что в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Гавриков набрал 18 очков в 69 матчах.
Ранее сообщалось, что бывший хоккеист московского ЦСКА Вадим Перескоков может покинуть швейцарскую «Лозанну» и вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).