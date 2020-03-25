Президент «Сампдории» прокомментировал остановку сезона из-за коронавируса

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Президент итальянской «Сампдории» Массимо Ферреро прокомментировал остановку сезона Серии А из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Football Italia.

По его словам, следующий сезон лига должна начать в таком же составе.

«Для меня текущий чемпионат окончен. Я готов принять его с такой турнирной таблицей, которая в настоящее время есть. Теоретически, конечно, существует вероятность возобновления турнира, но я уже об этом не думаю», — сказал Ферреро.

Ранее сообщалось, что экс-форвард итальянского «Интера» и сборной Аргентины Диего Милито поделился воспоминаниями о работе с Жозе Моуринью.