Дзюба раскритиковал россиян из-за отношения к карантину

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Игрок петербургского «Зенита» Артем Дзюба раскритиковал россиян, которые безответственно относятся к карантину, передает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Меня поражает, что весь мир сидит на карантине, а нам все нипочем. Пока не рубанет как следует, не дойдет максимально. Нам недавно завезли тесты, а мы не болеем! Проспиртованы все. Красавцы!» — заявил Дзюба.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 15 тысяч человек, 100 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 350 тыс.

Ранее экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов призвал всех чаще мыть руки.