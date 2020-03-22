Дос Сантос поделился ожиданиями от боя Хабиба против Фергюсона

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Джуниор дос Сантос поделился ожиданиями от боя россиянина Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона, передает пресс-служба UFC.

«Я думаю, что нас ждет хороший бой. Фергюсон будет отличным оппонентом для Хабиба. Сложно давать прогнозы, но я считаю, что россиянин победит», — заявил дос Сантос.

Напомним, поединок должен пройти 18 апреля.



Ранее сообщалось о том, что UFC не стал переносить бой Хабиба и Фергюсона.