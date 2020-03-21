В «Локомотиве» опровергли слухи об уходе Семина по окончании сезона

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Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг слухи об уходе главного тренера Юрия Семина по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, венгерский источник, опубликовавший новость о назначении Марко Николича вместо 72-летнего россиянина, не является достоверным.

«Я предлагаю отечественным СМИ проштудировать еще источники в Гондурасе, Никарагуа и Новой Зеландии. Может быть, там вы узнаете еще что-нибудь интересное.

У Семина действующий контракт. Точка», — сказал Мещеряков.

Ранее сообщалось, что российский специалист Юрий Семин покинет московский «Локомотив» по окончании нынешнего сезона.