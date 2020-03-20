Исинбаева посоветовала не слушать новости о коронавирусе по телевидению

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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева посоветовала не слушать телевизионные новости о коронавирусе.

«Всем позитива и, пожалуйста, без паники! Рекомендую слушать больше не новости из телевизора, а мнения компетентных вирусологов и профессоров», — написала Исинбаева в Instagram.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более десяти тысяч человек, 89 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 256 тыс. В России выявили 253 случая заражения.

Ранее вратарь московского «Динамо» Антон Шунин высказался о ситуации с пандемией коронавируса.