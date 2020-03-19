Хоккеист «Куньлуня» рассказал о ситуации в Китае

<img src="//img.gazeta.ru/files3/917/13010917/AP_20076346723512-pic905-895x505-13002.jpg">

Хоккеист пекинского «Куньлунь Ред Стар» Спенсер Фу рассказал о том, как в Китае переживают пандемию коронавируса.

«Было трудно найти новости о том, что происходит в стране. Не было людей на улице, в метро было пусто. Мы привыкли, что в городе всегда многолюдно. Это было сумасшествие», — передает слова Фу Sportsnet.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 8 тысяч человек, 83 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 216 тыс.

Ранее президент московского ЦСКА Игорь Есмантович высказался о ситуации с приостановкой сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).