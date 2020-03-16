Турция предложила принять Евро-2020

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Турция предложила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) самостоятельно провести чемпионат Европы 2020 года, сообщает AS.

По информации издания, в стране надеются, что на решение организации могут повлиять хорошие отношения президента Турции Реджепа Эрдогана с главой УЕФА Александером Чефериным.

Отмечается, что из-за коронавируса европейская организация планирует перенести турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более шести тысяч человек, 78 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 173 тысячи.

Ранее сообщалось, что УЕФА не имеет права определять чемпионов лиг.