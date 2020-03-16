Матч Швеция — Россия может не состояться из-за запрета на въезд в страны ЕС

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Товарищеская встреча между сборными Швеции и России может не состояться из-за 30-дневного запрета на въезд в страны ЕС в связи с ситуацией с коронавирусом.

16 марта с предложением о запрете на въезд в Шенгенскую зону выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Товарищеский матч между Швецией и Россией был запланирован на 28 марта в Стокгольме.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более шести тысяч человек, 78 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 172 тысячи.

Ранее сообщалось, что чемпионат Германии по футболу приостановлен из-за коронавируса.