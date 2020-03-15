Полуфиналы и финал в ЛЧ и ЛЕ могут пройти в формате «Финала четырех»

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Решающие матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в нынешнем сезоне могут пройти в формате «Финала четырех». Об этом сообщает испанское издание As.

По информации источника, данный проект поставят на голосование в предстоящий вторник, 17 марта, на внеочередном заседании руководителей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Согласно плану, полуфинальные игры Лиги чемпионов пройдут на стамбульском стадионе «Ататюрк», который стал хозяином финала в этом году.

Ранее сообщалось, что генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и ее влиянием на проведение матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).