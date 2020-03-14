КХЛ опровергла снятие «Йокерита» с розыгрыша Кубка Гагарина

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опровергла снятие финского «Йокерита» с розыгрыша Кубка Гагарина в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Sport24.

По официальной информации, хельсинский коллектив не оповещал представителей лиги о намерении сняться со второго раунда плей-офф.

Напомним, что «Йокерит» должен сыграть против петербургского СКА, который по итогам регулярного чемпионата выиграл дивизион Боброва.

Ранее сообщалось, что главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал возможное проведение матчей полуфинальной серии Восточной конференции в Кубке Гагарина против казахстанского «Барыса» без зрителей.