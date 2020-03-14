Не все клубы АПЛ готовы признать «Ливерпуль» чемпионом

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Не все клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) готовы признать «Ливерпуль» чемпионом в том случае, если сезон будет доигран, сообщает The Telegraph.

По информации источника, большая часть команд согласны на чемпионство подопечных Юргена Клоппа, однако два клуба — «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» — настаивают на том, что сезон должен быть признан недействительным.

13 марта стало известно, что чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» настаивают на признании сезона АПЛ недействительным.