Президент «Лиона» предложил обнулить результаты чемпионата Франции

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Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола предложил обнулить результаты нынешнего сезона в чемпионате Франции, передает Get French Football News.

13 марта стало известно, что чемпионат Франции был приостановлен из-за вспышки коронавируса. По мнению Ола, обнуление результатов чемпионата — правильное решение, которое поможет избежать проблем.

«Лучшим решением будет признать этот сезон несостоявшимся. Это позволит клубам из нижней части таблицы избежать разбирательств с Федерацией футбола Франции по поводу вылета из Лиги 1», — заявил он.

«Лион» идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

Ранее сообщалось, что «Монако» продлил контракт с Александром Головиным.