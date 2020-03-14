Товарищеский матч между сборными Германии и Италии отменен

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Товарищеский матч между сборными Германии и Италии по футболу отменен, сообщает пресс-служба немецкой национальной команды.

Такое решение было принято из-за распространения коронавируса. Матч должен был состояться 31 марта в Нюрнберге.

Стоит отметить, что национальные чемпионаты и Германии, и Италии были отменены до начала апреля в связи с распространением инфекции.

Ранее сообщалось, что у футболиста Бундеслиги диагностировали коронавирус.