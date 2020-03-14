Товарищеский матч между сборными Германии и Италии отменен
close
Товарищеский матч между сборными Германии и Италии по футболу отменен, сообщает пресс-служба немецкой национальной команды.
Такое решение было принято из-за распространения коронавируса. Матч должен был состояться 31 марта в Нюрнберге.
Стоит отметить, что национальные чемпионаты и Германии, и Италии были отменены до начала апреля в связи с распространением инфекции.
Ранее сообщалось, что у футболиста Бундеслиги диагностировали коронавирус.