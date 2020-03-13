Россия готова принять дополнительные матчи Евро-2020

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что страна готова принять дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Четыре матча первенства должны пройти в Санкт-Петербурге.

«Мы вполне могли бы расширить программу турнира и предложить свои возможности, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратится с таким предложением. Россия готова к любому развитию ситуации, планы у нас есть, будем ориентироваться на развитие событий», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.

Многие спортивные мероприятия в Европе были отменены из-за коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более пяти тысяч человек, 70 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 135 тысяч. Эпицентром распространения эпидемии в Европе стала Италия, где выявлено более 12 тысяч случаев заражения.

Ранее сообщалось, что УЕФА приостановил розыгрыш Лиги Чемпионов и Лиги Европы.