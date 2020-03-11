Норвежский лыжник Крюгер высказался о противостоянии с Большуновым

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Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер поделился мнением о противостоянии с россиянином Александром Большуновым.

На третьем этапе «Ски тура» норвежец столкнулся с российским спортсменом, что помешало Большунову побороться за первое место в спринтерской гонке.

«Были те, кто очень злились. Думаю, российские медиа преподнесли все немного иначе – не так, как было на самом деле. В любом случае, у меня нет врагов среди лыжников из России», — цитирует Крюгера Dagbladet.

Лыжник отметил, что между спортсменами «нет крови».

Ранее сообщалось, что Большунов первым из россиян выиграл общий зачет Кубка мира.