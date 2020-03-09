Логинов не хочет рисковать здоровьем из-за сложившейся ситуации с коронавирусом

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Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что не хочет рисковать здоровьем из-за сложившейся в мире ситуации с коронавирусом, передает «Матч ТВ».

Спортсмен пропустил две заключительные гонки на этапе Кубка мира в Чехии. Сообщалось, что Логинов был вынужден сняться с масс-старта из-за состояния здоровья. Также биатлонист отказался давать интервью при личной встречи и дал комментарий по телефону.

«Пропустил две гонки на этапе, и вы подумали, что это у меня проблемы со здоровьем? У меня нет коронавируса. Но сейчас не знаешь, откуда ждать беды. Не стоит рисковать», — заявил Логинов.

Ранее сообщалось, что Логинов может досрочно завершить сезон.