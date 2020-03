Роналду забавно поприветствовал зрителей матча «Ювентус» — «Интер»

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забавно поприветствовал зрителей центрального матча 26-го тура чемпионата Италии по футболу.

В Twitter-аккаунте Football Humor появилась видеозапись, на которой 35-летний игрок дает отбить свою ладонь болельщикам, встречавших тувинскую команду при выходе из автобуса. Но так как матч проходил при пустых трибунах, то португальцу никто не смог пожать его ладонь.

Напомним, что игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «бьянконери».

Ранее сообщалось, что главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий остался недоволен судейством в игре 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов».

Cristiano Ronaldo is really embracing the fact that fans in Italy have been banned from attending matches... pic.twitter.com/TKa4dOyvXb