«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

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Столичный «Спартак» переиграл московское «Динамо» в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина.

Встреча, прошедшая на домашней арене красно-белых, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Артем Федоров, Илья Зубов и Каспарс Даугавиньш. У гостей шайбы забросили Вадим Шипачев и Андре Петерссон.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2. Следующая встреча пройдет на «ВТБ Арене» 10 марта.

Ранее сообщалось, что казанский «Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик».

КХЛ. Кубок Гагарина. Западная конференция. 1/4 финала. 4-й матч

«Спартак» ( Москва, Россия) — «Динамо» (Москва, Россия) — 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)

1:0 — Федоров (Зубов, Ганзл) — 10:33 (5x4)

2:0 — Зубов (Даугавиньш, Тришин) — 12:20

3:0 — Даугавиньш (Зубов, Фёдоров) — 34:23 (5x4)

3:1 — Шипачев (Полыгалов, Чайковски) — 43:03 (5x4)

3:2 — Петерссон — 59:41 (6x5)