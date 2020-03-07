«Барселона» одолела «Реал Сосьедад» благодаря голу Месси
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«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в матче 27-го тура чемпионата Испании.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонской команды.
Единственный мяч в этой встрече оформил аргентинский нападающий каталонской команды Лионель Месси, который на 81-й минуте реализовал пенальти.
Благодаря этой победе «Барселона» вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 58 очков. Команда на два очка опережает «Реал», идущий вторым», однако у мадридского клуба еще матч в запасе.
«Реал »Сосьедад» идет на шестой строчке, набрав 43 балла.
Ранее сообщалось, что «Алавес» дома сыграл вничью с «Валенсией» Черышева.
Чемпионат Испании. 27-й тур
«Барселона»— «Реал Сосьедад» — 1:0
Голы: 1:0 — Месси (пенальти), 81.