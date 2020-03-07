«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом»

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«Ливерпуль» победил «Борнмут» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

Примечательно, что на 9-й минуте в счете повел «Борнмут» благодаря точному удару Каллума Уилсона. На 25-й минуте счет сравнял Мохаммед Салах, а победный гол оформил Садио Мане на 33-й минуте.

Благодаря этой победе «Ливерпуль» укрепил лидерские позиции — в его активе 82 очка. «Борнмут» с 27 очками идет на 18-м месте.

Ранее сообщалось, что АПЛ может запретить людям старше 70 лет посещать матчи.

Чемпионат Англии. 29-й тур

«Ливерпуль» — «Борнмут» — 2:1

Голы: 0:1 — Уилсон, 9; 1:1 — Салах, 25; 2:1 — Мане, 33.