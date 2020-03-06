Полиция Италии не нашла улик против Логинова

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Полиция Италии не нашла улик против российского биатлониста Александра Логинова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, что 22 февраля в итальянском Антхольце, где проходил чемпионат мира по биатлону, в номерах российских биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича проводились обыски. Причиной тому стали проблемами с аккредитацией у наставника Логинова Касперовича.

«Итальянская полиция подтвердила, что против нашего спортсмена нет достаточного количества улик. Мы призываем итальянские власти к соблюдению законных прав и интересов российских спортсменов и представителей нашей сборной», — передает слова Захаровой РИА «Новости».

Ранее Москва направила протест Риму из-за обысков Логинова и Касперовича.